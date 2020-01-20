Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Известный голливудский актер Роберт Де Ниро прокомментировал начавшийся процесс по импичменту президента США Дональда Трампа, об этом 20 января сообщает Associated Press.

Артист в комментарии журналистам агентства подчеркнул, что будет наблюдать за процессом и желает увидеть то, «что мы все хотим увидеть».

Де Ниро имел ввиду «свершение правосудия».

Напомним, процесс импичмента Трампу был инициирован членами Демократической партии, которые, имея большинство в Палате представителей, вынесли обвинительное заключение.

Для отрешения от должности главы Белого дома необходимо получить голоса 67 членов Сената США. Однако большинство мест в верхней палате американского парламента принадлежит членам Республиканской партии, что фактически означает провал указанной процедуры.

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