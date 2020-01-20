Иерусалим, 20 января 2020, 09:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не делал ничего противозаконного во время телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel.
Зеленский добавил, что не хочет вовлечения Украины во внутренние политические дела США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее защита Трампа отвергла оба обвинения, выдвинутые президенту США в рамках процедуры импичмента.
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Напомним, оппоненты Трампа обвиняют президента США в том, что он якобы требовал от Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного конкурента на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.