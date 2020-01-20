Иерусалим, , 09:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не делал ничего противозаконного во время телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Об этом Зеленский заявил 19 января в интервью изданию The Times of Israel.

«Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надёжные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнёров», — рассказал он.

Зеленский добавил, что не хочет вовлечения Украины во внутренние политические дела США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее защита Трампа отвергла оба обвинения, выдвинутые президенту США в рамках процедуры импичмента.

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Напомним, оппоненты Трампа обвиняют президента США в том, что он якобы требовал от Зеленского начать расследование в отношении своего вероятного конкурента на выборах — бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.