Брюссель, , 09:41 — REGNUM Стороны конфликта в Йемене должны проявлять сдержанность и конструктивно работать с ООН. Такое заявление распространено внешнеполитической службой ЕС в связи с ракетным ударом по лагерю йеменской армии, в результате которого погибли более ста военных.

Представитель европейской дипломатии подчеркнул, что атака сторонников движения «Ансар Аллах» (хуситов) на военный лагерь в Йемене угрожает продолжением деэскалации и подрывает усилия ООН по урегулированию вооружённого конфликта. Он призвал конфликтующие стороны к сдержанности и работе со спецпредставителем ООН.

«ЕС будет способствовать этому, используя весь свой дипломатический инструментарий», — заверили в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, хуситы осуществили ракетный обстрел тренировочного лагеря йеменской армии 18 января. Власти Йемена заявили, что таким образом хуситы отомстили за убийство в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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