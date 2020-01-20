Джакарта, , 09:33 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Файзашах рассказал о планах главы Ватикана Папы Римского Франциска посетить Индонезию, сообщает Sindonews.

«Пока нет подтверждения. Есть новости о том, что Папа Римский отправится в Юго-Восточную Азию в 2020 году», — заявил пресс-секретарь МИД Индонезии в коротком сообщении.

«Президент (Джоко Видодо) недавно отправил официальное приглашение Папе Римскому», — продолжил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комплексе базилики Святого Петра в Ватикане состоялась встреча Папы Римского с представителем исполнительного совета мусульманского объединения Индонезии.

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