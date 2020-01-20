Сеул, 20 января 2020, 09:28 — REGNUM Власти Южной Кореи пытаются подтвердить информацию о назначении в Северной Кореи нового министра иностранных дел, заявил 20 января официальный представитель министерства объединения Южной Кореи Ли Сан Ми.
«Мы работаем над тем, чтобы найти подтверждение данной информации», — цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что в КНДР, предположительно, назначен новый министр иностранных дел.
По некоторым данным, им стал Ри Сон Гвон, которые до этого занимал пост председателя Комитета КНДР по делам объединения родины.
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