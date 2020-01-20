Иерусалим, , 09:26 — REGNUM Украина занимает последнее место по уровню антисемитизма в Европе, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 января в интервью израильской газете The Times of Israel.

«Существует опубликованный опрос исследовательского центра Pew Research Center за 2018 год, который оценивал уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма на Украине», — рассказал он.

Зеленский отметил, что наличие еврейских предков не мешает ему быть президентом Украины.

«У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, не так ли? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом… Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький», — заявил он.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что на Украине есть множество выдающихся деятелей, которые однозначно воспринимаются всеми частями страны. Он подчеркнул, что на Украине не должно быть названий и памятников, посвящённых личностям, которые неоднозначно воспринимаются в обществе.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию американской Антидиффамационной лиги (ADL), Украина занимает второе место в Европе по уровню антисемитизма после Польши.

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