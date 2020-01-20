Иерусалим, 20 января 2020, 09:26 — REGNUM Украина занимает последнее место по уровню антисемитизма в Европе, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 января в интервью израильской газете The Times of Israel.
Зеленский отметил, что наличие еврейских предков не мешает ему быть президентом Украины.
Напомним, ранее Зеленский отметил, что на Украине есть множество выдающихся деятелей, которые однозначно воспринимаются всеми частями страны. Он подчеркнул, что на Украине не должно быть названий и памятников, посвящённых личностям, которые неоднозначно воспринимаются в обществе.
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Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию американской Антидиффамационной лиги (ADL), Украина занимает второе место в Европе по уровню антисемитизма после Польши.
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