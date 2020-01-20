Тбилиси, , 09:25 — REGNUM Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе в преддверии переговоров пригрозил властям новой волной протестов в Тбилиси и других городах страны. Об этом 19 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Капанадзе рассказал, что новый этап переговоров по реформе избирательного законодательства между оппозицией и представителями правящей партии «Грузинская мечта» должен пройти до конца января.

«Мы готовы к участию в этом раунде и наша задача заключается в том, чтобы реформа двинулась в направлении пропорциональных выборов», — сказал представитель оппозиционной партии.

Капанадзе также заявил, что в случае отказа лидера партии власти Бидзины Иванишвили пойти на уступки, тот «может все потерять», так как реакция оппозиции не заставит себя ждать. Оппозиционер выразил уверенность, что и избиратели на выборах тоже прореагируют.

«Предположительно, до конца января акции будут в регионах, а в начале февраля, когда начнется парламентская сессия, мы возобновим острый политический сезон протеста уже и в Тбилиси», — рассказал Капанадзе, как оппозиция планирует действовать, если на переговорах не получит желаемого результата.

Как передавало ИА REGNUM, оппозиционные партии добиваются перехода на пропорциональную схему парламентских выборов с прошлого года. Иванишвили пообещал принять соответствующий закон, но 14 января он не прошел голосование, так как часть депутатов от «Грузинской мечты» не поддержала его. После этого оппозиция начала проводить акции протеста в столице Грузии и других городах страны. Они утихли ближе к Новому году.