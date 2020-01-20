Москва, , 09:27 — REGNUM Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию могут запланировать на 12 апреля. Именно эту дату обсуждают в Кремле, сообщает 20 января РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Ещё одна возможная дата — 26 апреля, однако она менее вероятна. Воскресенье 19 апреля является неудобным для голосования днём, так как в этот день православные будут отмечать Пасху.

Голосование состоится после принятия поправок Госдумой РФ и Советом Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, отметили источники.

Как сообщало ИА REGNUM, о внесении ряда изменений в Конституцию РФ заявил в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что решение будет приниматься после голосования граждан.