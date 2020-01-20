Брюссель, , 09:17 — REGNUM Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза проверят выполнение договоренностей, принятых на конференции в Берлине по ситуации в Ливии. Этот вопрос будет рассмотрен сегодня, 20 января, в ходе планового заседания Совета ЕС по иностранным делам. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он уточнил, что главы МИД обсудят в Брюсселе вклад ЕС в выполнение нынешних договоренностей. Также участники заседания проверят контроль за соблюдением оружейного эмбарго, а также мониторинг режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Берлине прошла Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года. На мероприятии присутствовали лидеры порядка десяти стран, а также участники противостояния. По итогам встречи было принято итоговое коммюнике, в котором участники конференции призвали стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.

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В документе также сформулирован призыв к осуществлению мер, которые поспособствуют формированию доверительных отношений между ливийскими сторонами конфликта, например, обмен пленными. Отдельным пунктом приписано соблюдение эмбарго ООН на ввоз оружия в Ливию, а также призыв к прекращению оказания помощи террористическим группировкам страны извне.

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