Барнаул, , 09:12 — REGNUM В правительстве Алтайского края произошли кадровые изменения. На должность министра промышленности и энергетики региона назначен Вячеслав Химочка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка Правительство Алтайского края

Как следует из официального сообщения, опубликованного краевыми властями, 20 января 2020 года стало первым днём Химочки в новой должности. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации города Барнаула по экономической политике.

Родился Вячеслав Химочка 25 февраля 1980 года в Барнауле. В 2002 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В мэрии Барнаула работает с мая 2006 года. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.