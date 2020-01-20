Париж, , 09:11 — REGNUM Бывший президент Франции Франсуа Олланд поднял тему социального конфликта вокруг пенсионной реформы и его продолжительности во время поездки во французскую коммуну Маньи-ан-Вексен, расположенную в 55 км северо-западнее Парижа, передает BFM TV.

Франсуа Олланда выразил обеспокоенность по поводу длительности и интенсивности этого социального конфликта, а также осудил насилие со стороны демонстрантов и со стороны полиции.

«Демонстрации, забастовки являются частью жизни», — говорит бывший глава государства, признавая, что социальные конфликты выпадали на долю каждого президента.

Экс-глава государства также заявил, что диалог между исполнительной властью и социальными партнерами является «единственно возможной формой сплоченности».

«Нам нужно уважать наши институты. Они не идеальны и я сам думаю, что их нужно развивать и менять», — добавил Франсуа Олланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что правительство должно «отказаться от ключевого возраста для получения полной пенсии».

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