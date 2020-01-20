Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Американский госсекретарь Майкл Помпео надеется встретиться с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдо в ходе своего визита в Колумбию. Заявление Помпео журналистам приводит Госдепартамент США.

Госсекретарь выразил надежду, что Гуайдо будет находиться в Колумбии. Визит Помпео в эту страну начинается 20 января.

«Мы надеемся, что он присоединится к нам, и я рассчитываю провести с ним встречу», — отметил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти продолжают считать бывшего главу венесуэльского парламента временным президентом Венесуэлы. Таковым Гуайдо объявил себя в начале 2019 года.

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