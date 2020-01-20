Иерусалим, 20 января 2020, 09:09 — REGNUM Национальными героями Украины должны быть исторические личности, которые объединяют, а не раскалывают общество, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 января в интервью изданию The Times of Israel.
Он считает, что памятники и названия улиц должны быть посвящены тем людям, которые однозначно воспринимаются в обществе и не раскалывают его.
Зеленский отметил, что на Украине есть множество современных героев — учёных, исследователей космоса, спортсменов, писателей и других людей, которых уважают во всех частях Украины. Данный вопрос, по мнению президента Украины, лежит вне сферы политики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что власти Израиля отказали ему в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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