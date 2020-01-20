Иерусалим, , 09:09 — REGNUM Национальными героями Украины должны быть исторические личности, которые объединяют, а не раскалывают общество, заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 января в интервью изданию The Times of Israel.

«Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень чётко: когда у нас сложная история, давайте строить общую историю. Давайте найдём тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», — рассказал Зеленский.

Он считает, что памятники и названия улиц должны быть посвящены тем людям, которые однозначно воспринимаются в обществе и не раскалывают его.

Зеленский отметил, что на Украине есть множество современных героев — учёных, исследователей космоса, спортсменов, писателей и других людей, которых уважают во всех частях Украины. Данный вопрос, по мнению президента Украины, лежит вне сферы политики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что власти Израиля отказали ему в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау.

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