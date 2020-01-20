Киев, 20 января 2020, 08:56 — REGNUM Скандальная запись совещания под руководством премьер-министра Украины Алексея Гончарука является угрозой национальной безопасности Украины, заявил премьер-министр 19 января в эфире телеканала «Украина 24».
Гончарук отметил, что его заявление об отставке, направленное президенту Украины Владимиру Зеленскому, было шагом, в результате которого Зеленский подтвердил своё доверие к премьер-министру.
Глава правительства Украины добавил, что спецслужбы страны выяснят, кто осуществил аудиозапись совещания. Сами записи он считает манипулятивными, поскольку в них были «нарезаны цитаты, выдернутые из контекста и приправленные комментариями».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский потребовал от правоохранительных органов Украины в двухнедельный срок выяснить, кто причастен к прослушиванию высших чиновников страны.
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