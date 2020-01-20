Сухум, , 09:01 — REGNUM Изменения в закон о выборах президента Абхазии могут не получить поддержки большинства депутатов Народного собрания. Об этом рассказал спикер парламента Валерий Кварчия в интервью агентству «Апсныпресс».

Кварчия сообщил, что среди депутатов есть разные мнения по вопросу, как определять победителя выборов. По предварительной оценке, законопроект, если его сейчас поставить на голосование, не будет принят.

«Если мы вынесем это на сессию, боюсь, что изменения не пройдут. Идут консультации и обсуждения вопроса, где прописаны условия, по которым определяется победитель», — сказал спикер парламента.

Как передавало ИА REGNUM, о планах внести изменения в закон о выборах президента республики Кварчия озвучил 16 января. Результат предыдущих выборов, прошедших в сентябре 2019 года, был аннулирован решением Верховного суда 10 января в связи с иском проигравшего на них Алхаса Квицинии. Он сослался на то, что во втором туре, согласно закона, победитель должен набрать голосов не только больше, чем конкурент, но и больше, числа голосов, отданных против него.

Рауль Хаджимба набрал 47,39%, Квициния — 46,17%, а против обоих кандидатов проголосовало 6,4%. Таким образом, против Хаджимбы было 52,57%, что больше, чем число голосов, отданных за него. Опираясь на это Квициния добился отмены неудачных для него выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Абхазии решил изменить закон о выборах президента