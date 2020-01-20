20 января 2020 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 08:51 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

После воскресной молитвы папа Римский Франциск обратил внимание на драматическую ситуацию в Ливии, выразив надежду на успешный исход саммита, который проходил в эти минуты в Берлине с участием представителей сторон конфликта и различных международных сил, передает Vatican News (Ватикан). «Дорогие братья и сестры, сегодня в Берлине проходит конференция для обсуждения кризиса в Ливии, — заявил понтифик. — Я искренне надеюсь, что этот саммит, столь важный, станет началом пути к прекращению насилия и урегулированию на основе переговоров, которое приведет к миру и долгожданной стабильности в стране». На встрече в столице Германии за одним столом сидят представители двух основных группировок, борющихся за контроль над Ливией: Файез Серрадж, премьер-министр Правительства национального согласия в Триполи, признанного ООН, и фельдмаршал Халифа Хафтар, лидер Ливийской национальной армии. В Берлин прибыли есть также все страны, вовлеченные различными способами в игру на сложной ливийской шахматной доске. В их число входят Алжир, Китай, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Италия, Великобритания, Республика Конго, Россия, США и Турция. Приглашены представители международных организаций — Лиги арабских государств, ООН, Африканского союза и Европейского союза. Тунис отсутствует, так как ему приглашение пришло «слишком поздно». Целью берлинской конференции является сближение противоположных интересов стран, которые до сих пор осуществляли свое вмешательство в Ливию, порой способствуя эскалации насилия. Делается попытка посредничества между всеми силами, чтобы убедить Серраджа и Хафтара соблюдать режим прекращения огня. Саррадж критикует Европу, потому что, по его словам, ЕС опоздал и разделен: «Мы ожидали бы, что Евросоюз четко выскажется против наступления Хафтара». И добавляет, что если не прекратятся военные действия, понадобятся международные силы.

«Очень важно, что перемирие (в Ливии — ИА Регнум) сейчас соблюдается», — заявил накануне конференции в Берлине и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, которого цитирует L'Osservatore Romano (Ватикан). «Это верный шаг вперед, мы надеемся, что оно будет сохранено, предпочтительно в течение неопределенного периода времени», — добавил он, подчеркнув, что Хафтар, несмотря на то, что не подписал документ после недавних переговоров в Москве, подтвердил, что хочет соблюдать соглашение о прекращении огня. Теперь «нужно объединить ливийцев, а это непросто, поскольку Хафтар и Серрадж не могут оставаться даже в одной комнате». Однако, подчеркнул Лавров, «мы приняли участие во всех пяти подготовительных встречах. Итоговые документы сейчас практически утверждены. Они полностью соответствуют решениям, принятым Советом Безопасности ООН по мирному процессу в Ливии, и не содержат никаких противоречий».

После поездки на Святую землю группа католических епископов из США и Европы призвала правительства своих стран признать государство Палестина и применять международное право по отношению к Израилю и прилегающих районах в целях содействия миру и справедливости, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Епископы были впечатлены «стойкостью и верой в условиях ухудшающейся ситуации» людей Святой земли. Они добавили, что «сожалеют о неспособности международного сообщества помочь утвердить справедливость и мир в месте рождения Христа. Наши правительства должны делать больше для выполнения своих обязанностей по поддержанию международного права и защите человеческого достоинства. В некоторых случаях они становятся активными соучастниками зла конфликтов и оккупации». Участники визита входят в координационную группу по Святой земле, которая была основана Конференцией католических епископов Англии и Уэльса. 11 — 16 января они посетили христиан в Газе, Восточном Иерусалиме и Рамалле. Епископы заявили, что условия жизни людей Святой земли ухудшаются, особенно «на Западном берегу, где наши сестры и братья лишены основных прав, включая свободу передвижения». Они призвали правительства своих стран найти политические решения конфликтов на Святой земле на основе международного права и «следуя примеру Святого престола в признании государства Палестина, решении проблем безопасности Израиля и права всех людей жить в безопасности, отказываясь от политической или экономической поддержки поселений и решительно выступая против насилия или нарушений прав человека любой стороной». Епископы поблагодарили монахов, священников и мирян в регионе, которые предоставляют услуги в сфере образования и здравоохранения уязвимым группам населения, и призвали христиан совершать паломничества на Святую землю, чтобы общаться с местными общинами.

Турецкие власти освободили из-под стражи православного священника, обвиняемого в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана (РПК), рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Ассирийский священник Сефер Билечен, единственный насельник древнего монастыря Мор Якуп, был арестован 9 января турецкими спецслужбами по обвинению в оказании помощи и покровительстве РПК, которая запрещена в Турции как террористическая организация. Священника освободили 14 января по просьбе его адвокатов, отец Сефер взял на себя обязательство не покидать свой дом, пока обвинения в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана не будут подтверждены и опровергнуты. Как сообщали турецкие издания, расследование в отношении священника началось в сентябре 2018 года, когда беспилотники турецких спецслужб сняли двух боевиков РПК, входивших в монастырь Мор Якуп. С тех пор монастырь и отец Сефер находились под наблюдением. В сентябре 2019 года боевик РПК, арестованный турецкими силами безопасности, признался, что несколько раз посещал монастырь, чтобы поесть и попить. Другие свидетельства, опубликованные турецкими журналистами, подтверждают, что предполагаемое «сотрудничество» ограничивалось простым предложением еды и воды людям, которые говорили, что они голодны и хотят пить.

Проект «Приводите детей в мечеть» свидетельствует о конце светской Турции, считает AsiaNews (Рим, Италия). Министерство образования Турции издало директиву, обязывающую все школы максимально содействовать проекту «Приводите детей в мечеть» в качестве внеклассной деятельности. С 2002 года, когда к власти пришла Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, были предприняты серьезные шаги по исламизации всех аспектов турецкого общества. Это было сделано в государстве, изначально основанном на секуляристском видении. Эрдоган часто говорил, что хочет построить «благочестивое поколение», способное изменить нацию. Для генерального директора профсоюза работников образования Eğitim-Sen Ферай Айтекин Айдоган поддержка проекта «Приводите детей в мечеть» означает постепенное разрушение системы светского образования страны, передачу школ под идеологический и политический контроль правительства. По ее словам, министерство образования Турции и государственное Управление по делам религий (Диянет) являются основой этой политики.

Армянский патриарх Константинополя Саак Машалян отрицает, что он критиковал армянскую диаспору, передает Agenzia Fides (Ватикан). Ранее с такими утверждениями в адрес патриарха выступили некоторые турецкие средства массовой информации. Патриарший секретариат призвал к точности газету Akşam, которая 2 января опубликовала статью, где сообщалось о некоторых «резких суждениях» нового патриарха, якобы критиковавшего всю армянскую диаспору, заявляя, что она не имеет «ничего общего с армянами, оставшимися в Турции» (с косвенной отсылкой на память о Геноциде армян, культивируемую армянами во всем мире). Как пишет Agos, армяно-турецкая двуязычная газета, издаваемая в Стамбуле, заявления Машаляна были переданы неточно и вводили в заблуждение.

На фоне кризиса, вызванного убийством генерала Сулеймани, аятолла Хаменеи в последние дни стал объектом враждебных заявлений в ходе студенческих демонстрациях в Иране, отмечает La Croix (Париж, Франция). Но какова его реальная роли в Иране? Чрезвычайная непрозрачность режима усложняет ответ. Многое происходит за кулисами, говорит историк Джонатан Пирон. Информации мало, вторит экс-директор Центра международных исследований (CERI) парижского института Sciences-Po Жан-Франсуа Байар. Кое-кто вспоминает о повторяющихся, но не поддающихся проверке слухах о том, что верховный лидер лечился много лет назад от рака простаты. «Думать, что все проходит через Хаменеи, что он все решает — это слишком упрощенное видение», — сообщает эксперт Бернард Хуркад. Если аятоллой он стал с опозданием, то его политическое долголетие является преимуществом, подчеркивает Хуркад, ведь Хаменеи «знает все секреты». Однако его образ среди иранцев, однако, похоже, изменился в 2009 году во время репрессий против оппозиционеров и спорного переизбрания президентом Ахмадинежада. Если раньше аятолла воспринимался как тот, кто обеспечивает равновесие, то после он стал тем, для кого интересы режима преобладают над всем, включая принципы Исламской Республики. «В последние месяцы он не предпринимал никаких усилий для содействия национальному примирению», — добавляет социолог Азаде Киан.

Catholic Herald (Лондон, Великобритания) задается вопросом, наступает ли конец иракскому христианству. Поводом для рассуждений стал американо-иранский конфликт. Если кризис затянется, то, как считают иракские епископы, последствия для христиан будут катастрофическими. Христиане в Ираке проявили удивительную стойкость перед жестокими преследованиями. Когда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило Мосул и равнины Ниневии летом 2014 года, выгнав все христианское население региона, это выглядело настолько ужасно, что многие сомневались, сможет ли некогда процветающая община когда-либо восстановиться. Но это удалось сделать, после изгнания ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце 2016 года верующие начали возвращаться. Хотя ситуация остается хрупкой. Предупреждая об угрозе «второго геноцида» против христиан и других меньшинств в регионе, отец Анджей Халемба, координатор ближневосточных проектов «Помощь христианам в беде» (ACN), говорит о «геноцидальном менталитете». Церковные лидеры и миряне Ирака опасаются бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые интегрировались с местным населением, тихо возбуждая негодование против возвращающихся христиан. А последний кризис высветил вторую угрозу, с которой сталкиваются христиане в Ираке: донесения из Ниневии и других регионов страны высветили угрозу со стороны боевиков-шабаков, шиитской этнической группы, лояльной Тегерану. Христианские лидеры все чаще подчеркивают озабоченность растущей мощью шабаков и других ополченцев, особенно в городах Ниневии. Христиане могут стать косвенной мишенью для боевиков, которые несправедливо воспринимают верующих как «преданных американцам» и «нежелательное квазизападное влияние».

Группа «Голосуй за общее благо» (VCG) начала автобусный тур по американским штатам, чтобы остановить переизбрание президента США Дональда Трампа, информирует National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). VCG пытается сплотить «прогрессивных евангелистов и католиков». По словам представителя группы Патрика Кэролэна, «наша цель — достучаться до умеренных католиков, которые в прошлом голосовали за демократов, но потом поменяли свое мнение и помогли избрать Трампа». Или, как сказал исполнительный директор «Голосуй за общее благо» Даг Пагитт, «мы не просим республиканцев перестать быть республиканцами. Мы просто просим их не голосовать за этого человека». Основную ставку активисты предполагают делать на так называемых «религиозных левых» евангелистов и католиков.

Евангелисты и католики хотят переизбрания Трампа, пишет KATHPRESS (Вена, Австрия). Об этом заявил австрийский католический богослов и специалист по этике Курт Ремеле. Он назвал своего рода «экуменизмом» то, что «христианские проповедники-фундаменталисты и правые консервативные католические епископы работают вместе, чтобы переизбрать президента». Несмотря на свою грубость, Трамп для евангелистов является защитником веры и связанных с ней политических убеждений. Большая часть Конференции католических епископов США также считает борьбу с абортами приоритетом и выступает союзником президента, сожалеет Ремеле. Таким образом, у Трампа есть хорошие шансы на второй срок в Белом доме. При этом богослов назвал американского лидера политиком и человеком, который игнорирует этические, правовые нормы и нормы международного права. Независимо от его политического наследия, президентство Трампа станет «катастрофой» для этических норм.

13 января в Москве в приходском доме храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» состоялась встреча председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона с ординарием католической Преображенской епархии в Новосибирске епископом Иосифом Вертом, рассказывает «Сибирская католическая газета» (Новосибирск, Россия). Во встрече приняли участие апостольский нунций в России архиепископ Челестино Мильоре и сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев. Митрополит Иларион приветствовал гостей, поздравив их с Рождеством Христовым и Новым годом. В ходе беседы стороны обсудили актуальное состояние православно-католических отношений на территории России, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».