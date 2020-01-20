Улан-Удэ, , 08:49 — REGNUM Бывшего главу Бурятии, действующего сенатора от республики Вячеслава Наговицына, наградили медалью священномученика Ефрема первой степени. Как написал политик на своей странице в «Фейсбук», награду ему вручил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий на концерте, посвящённом Рождеству и Крещению Господнему.

«Спасибо за добрые слова Владыке, что это «медаль выстраданная, заслуженная», — написал политик, отметив также огромную работу Савватия по становлению епархии.

По его словам, в 2007 году, когда он возглавил республику, многие жители не могли посетить священнослужителя из-за больших расстояний и состояния церквей. Тогда экс-глава обратился к главу Русской православной церкви о создании в Бурятии самостоятельной епархии.

«Сейчас возможность посетить церковь есть практически у всех. С расширением деятельности епархии увеличилось число прихожан», — отметил Вячеслав Наговицын.

Как отмечено в наградном документе, медаль ему вручили «во внимание к значительному вкладу в деле становления и развития новообразованной Улан-Удэнской и Бурятской епархии, в оказанной поддержке в реализации различных общеепархиальных образовательных, социальных, молодежных, миссионерских проектов, а также на благо развития приходов, в деле строительства и благоукрашения храмов епархии».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Священный синод Русской православной церкви принял решение образовать в административных границах Бурятии Бурятскую митрополию, включающую в себя Улан-Удэнскую и Северобайкальскую епархии.

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