Екатеринбург, , 08:43 — REGNUM Екатеринбургские чиновники решили отменить ранее намеченную командировку в Италию. Об этом сообщает ЕАН.

Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян заявила изданию, что «никто никуда не едет».

По данным журналистов, поездка могла быть посвящена целям обучения. Командировка должна была продлиться с 20 по 25 января 2019 года.

В 2020 году Италия станет страной — партнёром международной выставки «Иннопром», которая ежегодно проводится в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Екатеринбурге одновременно проходили два международных мероприятия. В городе приняли Всемирный день городов, а также организовали строительный форум 100+ Forum Russia.

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