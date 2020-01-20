Эрбиль, Ирак, , 08:43 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, об этом 19 января сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, стороны обсудят последние события на Ближнем Востоке, а также в Ираке и Иракском Курдистане.

Также целью встречи двух лидеров будет укрепление связей курдской автономии с международным сообществом и донесение своей позиции по региональной и международной повесткам.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел переговоры с делегацией из Великобритании