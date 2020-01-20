Эрбиль, Ирак, 20 января 2020, 08:43 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, об этом 19 января сообщает Kurdistan.ru.
По данным журналистов, стороны обсудят последние события на Ближнем Востоке, а также в Ираке и Иракском Курдистане.
Также целью встречи двух лидеров будет укрепление связей курдской автономии с международным сообществом и донесение своей позиции по региональной и международной повесткам.
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