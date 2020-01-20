Москва, 20 января 2020, 08:37 — REGNUM Бывший представитель ОБСЕ на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик считает, что сторонами конфликта в Донбассе является Россия и Украина. Об этом он заявил 20 января в интервью газете «Коммерсант».
Сайдик сделал соответствующий вывод, исходя из расположения подписей под Минскими соглашениями — сначала идут подписи представителя ОБСЕ, затем представителей России и Украины, а ниже — представителей ДНР и ЛНР.
Сайдик уверен, что Россия не является посредником в урегулировании конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что перемирие, объявленное в Донбассе в июле 2019, года не привело к полному прекращению огня, однако президент Украины Владимир Зеленский сумел добиться отведения сил на трёх участках линии соприкосновения.
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Напомним, украинская пропаганда утверждает, что в Донбассе идёт «российская агрессия», отрицая тем самым факт гражданской войны в стране. РФ официально является посредником в урегулировании конфликта наряду с Германией и Францией.