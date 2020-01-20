Москва, , 08:29 — REGNUM Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов. Об этом она заявила в интервью Forbes, сравнивая митинги «жёлтых жилетов» в Париже и протесты в Москве летом 2019 года.

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По её словам, в отличие от России, во Франции «беспредел идёт от самих митингующих.

«То есть, там беспредел идёт от тех, кто митингует. А в России конкретный беспредел, которому ни один адекватный, цивилизованный человек не будет относиться равнодушно, этот беспредел идет от правоохранительных органов», — подчеркнула Пескова.

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Дочь пресс-секретаря российского лидера отметила, что митинги во Франции и России «сравнить нельзя». Также среди отличий она назвала то, что у французов требования были «экономическими», а у граждан РФ — политическими. При этом протестующие во Франции действуют без определённой «схемы действий» и они хотят «смахнуть всё рукой со стола» и «просто разрушить», а в России «митингующие в России себя институционализируют» и «стремятся принять участие во власти».

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка против пенсионной реформы во Франции начались 5 декабря 2019 года. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

Несанкционированные акции протеста в Москве прошли в юле и августе 2019 года. Формальным поводом для них стал отказ в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам. Так, только во время несанкционированного митинга 27 июля было задержано свыше 1350 человек.