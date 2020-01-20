Киев, , 08:14 — REGNUM Высокопоставленные коррупционеры на Украине мстят власти за то, что она лишает их возможности обворовывать страну, и потому они устраивают провокации и сеют вражду среди команды президента. Таким образом премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил в эфире телеканала «Украина 24» появление в сети компрометирующей его аудиозаписи, приведшей затем к прошению об отставке.

По словам Гончарука, главной задачей правительства остается борьба с коррупцией, хотя во власти еще пока работают «много негодяев и подонков».

«Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись, — расстраивается украинский премьер. — Но огромная масса негодяев живет в дискомфорте».

Коррупционеры лишаются огромных прибылей, речь идет о миллионах долларов в день, уверен Гончарук.

Именно этот «дискомфорт» и заставил «негодяев» выложить в сеть нелицеприятные высказывания украинского премьер-министра о познаниях президента Украины Владимира Зеленского.

После произошедшего Гончарук смог найти с Зеленским общего языка. «Я уверен, что этот опыт сделает нас сильнее», — подытожил премьер.