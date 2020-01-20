Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп намерен изменить правила выдачи виз для иностранок, которые приезжают в США рожать, чтобы обеспечить ребёнку американское гражданство. Об этом сообщает Axios со ссылкой трёх сотрудников Белого дома.

По американским законам, любой родившийся на территории страны ребёнок становится её гражданином. Планируемые изменения касаются выдачи виз типа B, которые иностранцы получают для краткосрочного въезда с туристическими или деловыми целями.

Сотрудники Госдепартамента США смогут отказать иностранкам в визе, если заподозрят их в «родильном туризме». Ужесточить правила власти США намерены уже на этой неделе.

По оценкам центра изучения миграции, в США ежегодно появляются на свет около 33 тыс. детей, чьи родители прибыли в страну ради получения младенцами гражданства. По данным Associated Press, больше всего таких матерей прибывает из Китая, России и Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Техас стал первым штатом США, объявившим о прекращении приёма беженцев.

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