Могадишо, , 07:09 — REGNUM Боевики террористической организации «Аш Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принадлежащие к сомалийскому крылу группировки «Аль Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковали базу военных Сомали 19 января, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на военный источник в Сомали.

Сообщается, что исламисты начали атаку с минометного обстрела, а затем ввязались в бой. В результате вооруженным силам Сомали удалось отразить атаку, не потеряв при этом личного состава ни убитыми, ни ранеными.

Между тем по время нападения погибло восемь боевиков, еще 11 исламистов получили ранения.

Атакованная военная база находилась в 90 км к юго-западу от Могадишо.