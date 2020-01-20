Москва, , 06:52 — REGNUM Путин вернул себе стратегическую инициативу после послания Федеральному Собранию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, президент Путин — это человек, который любит, образно говоря, кинуть камень и смотреть что будет с элитой. Этим брошенным камнем стала инициатива создания Госсовета со всех последующей неопределенностью.

«Мы в начале некого запущенного процесса, у которого есть еще и психологическое слагаемое — наиважнейшее. Очень скоро началось бы критическое обсуждение постпутинского периода на пятистах виллах и дачах вокруг Москвы. Оно уже началось, уже шептались об этом. В этом смысле, Путин терял стратегическую инициативу. В России «хромой утрой» становятся не в 2023 году, а гораздо раньше. Он вышел из этой тени, задал стратегическую инициативу и теперь смотрит, что будет. Инициатива-то теперь у него. Разговоры о том, что будет в постпутинский период прекратились. Теперь возникла новая неопределенность», — поделился своими мыслями Кургиян.

Кургиянн отметил, что мастерство Путина заключается в создании и управлении неопределенностью, в связи с чем, на этом фоне, нельзя отменять этот психологический фактор. А главный фактор, по мнению политолога — это фактор народный, который в связи с последними событиями активно зашевелился. В это связи власть должна на это реагировать.

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