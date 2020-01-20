Москва, 20 января 2020, 06:52 — REGNUM Путин вернул себе стратегическую инициативу после послания Федеральному Собранию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, президент Путин — это человек, который любит, образно говоря, кинуть камень и смотреть что будет с элитой. Этим брошенным камнем стала инициатива создания Госсовета со всех последующей неопределенностью.
Кургиянн отметил, что мастерство Путина заключается в создании и управлении неопределенностью, в связи с чем, на этом фоне, нельзя отменять этот психологический фактор. А главный фактор, по мнению политолога — это фактор народный, который в связи с последними событиями активно зашевелился. В это связи власть должна на это реагировать.
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