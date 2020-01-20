Барнаул, 20 января 2020, 06:40 — REGNUM Любопытным наблюдением по поводу формирования нового правительства России и, в частности кандидатур на пост министра здравоохранения, на своей странице Facebook поделилсяалтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель школы реальной политике Константин Емешин.
Сам же эксперт признался, что он является сторонником второго варианта.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. В тот же день правительство ушло в отставку, а президент подписал распоряжение по созданию рабочей группы, которая уже нанимается подготовкой предложений о внесении поправок.
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