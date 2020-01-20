Барнаул, , 06:40 — REGNUM Любопытным наблюдением по поводу формирования нового правительства России и, в частности кандидатур на пост министра здравоохранения, на своей странице Facebook поделилсяалтайский общественник, кандидат медицинских наук, основатель школы реальной политике Константин Емешин.

«Здравоохранение. Тестирование кандидатов в министры: деньги или эффективное управление? На встрече президента России Владимира Путина с некой непонятно кем сформированной «конституционной комиссией» Леонид Рошаль завуалировано намекнул: « А будет ли учитываться при назначении министра здравоохранения позиция врачебного сообщества в лице «Национальной медицинской палаты?» . Ответа не последовало. Но реально началась борьба за пост министра здравоохранения России. Это публикация из этой серии. Но вопрос остается прежний: здравоохранению нужно добавить денег или нужно другое управление по обеспечению повышения эффективности использования этих денег?».

Сам же эксперт признался, что он является сторонником второго варианта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ. В тот же день правительство ушло в отставку, а президент подписал распоряжение по созданию рабочей группы, которая уже нанимается подготовкой предложений о внесении поправок.

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