Красногорск, , 06:12 — REGNUM В Подмосковье два человека погибли в аварии на железнодорожном переезде, сообщает Ren. tv со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на 67-м километре железной дороги «Москва — Рязань» на переезде. Как стало известно, автомобиль Kia выехал на железнодорожные пути, где и был сбит надвигающимся пассажирским составом. Находившиеся в салоне автомобиля водитель и пассажир погибли на месте.

Сотрудники оперативных ведомств устанавливают причины и обстоятельства происшествия.