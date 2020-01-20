Москва, 20 января 2020, 06:07 — REGNUM Российское общество недооценивает фактор Госсовета, который поставил на повестку дня президент страны Владимир Путин, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, до конца не ясно, что это за константа и что она будет означать на практике. Будет ли это назначаемый орган, и тогда он будет вторичен, или же он будет органом избираемым, от этого зависит, какую роль будет играть Госсовет и какую роль он займет в жизни страны в будущем.
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