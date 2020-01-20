Богота, , 06:00 — REGNUM Президент Николаса Мадуро поддерживает повстанцев из «Армии национального освобождения» (АНО) находящихся на территории Венесуэлы. Об этом заявил директор по политическим делам МИД Колумбии Хосе Салазар, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

«В нашем регионе существует нелегитимный режим (президента Мадуро), который угрожает миру и безопасности, предоставляя убежище и обеспечивая поддержку террористическим группам, таким как АНО», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря Мадуро сказал, что президент Колумбии Иван Дуке — национальный враг Венесуэлы, стоящий за всеми попытками дестабилизации ситуации в стране.

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