20 января 2020 | Время чтения 3 мин

Дипломатам написать бумагу – легко и быстро. Реализовать прописанные и утвержденные позиции – непросто. Это относится и к Ливии. Ведь на встрече в Берлине два оппонента, Саррадж и Хафтар, как ранее в Москве, отказались провести двустороннюю встречу и покинули саммит до его завершения.

Станислав Тарасов, , 05:25 — REGNUM



Очень многие с особым напряжением ожидали завершения в Берлине международной конференция по Ливии на высшем уровне, которая проходила в ведомстве федерального канцлера Германии при участии ООН и, как минимум, десяти глав государств и правительств. Ее работа проходила в закрытом режиме и продолжалась около четырех часов.

Были оптимисты и пессимисты. Первые считали состоявшуюся ранее в Москве встречу по Ливии при посреднических усилиях России и Турции с участием главы Правительства национального согласия Ливии (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа и противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара перспективной. Они уверяли в том, что в «Берлине состоится прорыв в дальнейшем урегулировании конфликта в Ливии». Предпосылки так думать были, так как германская дипломатия проводила многочисленные подготовительные встречи и переговоры. К тому же появились сообщения, что накануне участникам международной конференции удалось согласовать текст заключительного документа и остается только за него проголосовать. Если все будут «за», то выполнением содержащихся в нем решений займется специально созданный международный механизм под эгидой ООН. Предлагалось разбить процесс урегулирования в Ливии на шесть «корзин»: прекращение огня, выполнение «оружейного эмбарго», политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа, соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

Пессимисты думали иначе. Они считали, что, с одной стороны, участие в конференции большого количества международных игроков и ООН вроде бы поднимает ее статус. С другой стороны, дипломатическая практика показывает, что именно наличие огромного количества переговорщиков (или фактор так называемой многосторонней дипломатии), как правило, затрудняет принятие согласованного решения и требует огромной серьезной и продолжительной подготовительной работы. Успела ли, точнее, могла ли выполнить такую работу германская дипломатия? Точки над i расставил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги берлинской встречи, сказал: «Россия была удивлена, что на конференцию в Берлине по ливийскому урегулированию не были приглашены стороны конфликта и соседние страны».

Оказывается, что их отсутствие входило в планы Берлина. Это произошло потому, что, как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, немцы придерживались версии, согласно которой «ливийский конфликт относится к разряду опосредованного конфликта, которым двигают внешние силы». Раз так, то можно обойтись без самих конфликтующих сторон и навязать им собственные условия «в рамках общепризнанного международного права». Изменить ситуацию удалось только под давлением России. Что же касается итогового коммюнике, то он не изменился. Но проблема в том, что написать такую бумагу — легко и быстро, реализовать прописанные и утвержденные позиции — непросто. К тому же Саррадж и Хафтар, как ранее в Москве, и в Берлине отказались проводить двустороннюю встречу. Они покинули мероприятие до его завершения, потому что не одобрили документ, который предлагалось подписать по итогам встреч в Берлине.

«В целом, мы считаем, конференция полезная, — заявил Лавров. — Пока завязать устойчивый диалог между ливийцами не получается, слишком велики различия в подходах. Но все поступившие предложения будут полезны». В свою очередь президент России Владимир Путин после встречи в Берлине с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил: «Мы не теряем надежды, что диалог продолжится и что конфликт будет урегулирован. Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия и, несмотря на то, что определенные инциденты имеют место, все-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для встречи сегодняшней в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине».

Достигнутое при участии глав России и Турции перемирие в Ливии пока сохраняется. Правительство национального согласия в Триполи под руководством Сарраджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперник Хафтар все сильнее оказывает давление на Триполи. Чего ждать завтра?