Владивосток, , 05:40 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на очередном заседании политсовета обозначил территории региона, где, по его мнению, партийная работа провалена — руководители этих местных отделений должны уйти в отставку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На заседании политсовета губернатор обозначил главные направления, по которым должно идти развитие региона, а также призвал произвести «перезагрузку» территориальных партийных отделений, где процент доверия населения к ним катастрофически низок, предложив их руководителям уйти в отставку.

«Большой Камень, Находка, Ольгинский, Пожарский, Кавалеровский, Яковлевский и Надеждинский районы — секретарям местных отделений названных мною территорий предлагаю также уйти в отставку. Поручаю Президиуму регионального политсовета назначить исполняющих полномочия секретарей до проведения соответствующих конференций», — поручил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко избран руководителем краевого отделения политической партии «Единая Россия».