Берлин, , 05:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин несколько задержался на церемонию протокольного фотографирования в Берлине, чем вызвал беспокойство иностранных коллег, сообщает Sputnik Франция.

Как следует из распространенного в сети видео церемонии, канцлер Германии Ангела Меркель, беседуя с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подошла к своему месту и обнаружила отсутствие российского лидера. Спросив у генсека ООН Антониу Геттериша о том, где Путин, Меркель глянула на Макрона, после чего оба лидера забеспокоились и начали оглядываться по сторонам.

Президент России «нашелся» буквально через несколько секунд. Его поприветствовал президент Франции, а федеральный канцлер подсказала, куда нужно встать для фотосъемки.

Когда все лидеры уже заняли свои места, к неудовольствию журналистов вдруг повернулся спиной к операторам и начал изучать отведенное для него место премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Возгласы журналистов и коллег вернули британского лидера на место, и протокольное фото было сделано.

Напомним, в Берлине прошла конференция по мирному урегулированию в Ливии.