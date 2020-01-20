Буэнос-Айрес, 20 января 2020, 03:37 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес назвал кандидатов президентской гонки от своей социалистической партии. Имена кандидатов он опубликовал в Twitter.
По словам Моралеса, окончательному решению предшествовали два дня напряженных дебатов с лидерами партии «Движение за социализм».
Ранее имена кандидатов экс-президент Боливии озвучил на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.
Напомним, Луис Арсе Катакора ранее занимал пост министра экономики, а Чокеуанка руководил министерством иностранных дел.