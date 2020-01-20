Лондон, , 03:19 — REGNUM Своё решение отказаться от королевского титула прокомментировал Британский принц Гарри. Об этом сообщает Sky News.

«Наша надежда заключалась в том, чтобы продолжать служить королеве, Содружеству наций, моим военным ассоциациям, но не получая бюджетных средств», — сказал Гарри.

По его словам, другого пути просто не было и это трудное решение «вызывает большую печаль».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл были лишены монарших титулов и более не могут представлять королеву Великобритании.

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