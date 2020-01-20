Лондон, 20 января 2020, 03:19 — REGNUM Своё решение отказаться от королевского титула прокомментировал Британский принц Гарри. Об этом сообщает Sky News.
По его словам, другого пути просто не было и это трудное решение «вызывает большую печаль».
Как сообщало ИА REGNUM, 18 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл были лишены монарших титулов и более не могут представлять королеву Великобритании.
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