Киев, , 02:01 — REGNUM Киевские полицейские задержали 11 националистов, атаковавших участников антифашисткой акции, сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.

Сообщается, что задержанные закидали петардами участников согласованной ранее акции на площади Михайловской. После составления административных протоколов по статье мелкое хулиганство всех задержанных отпустили.

Между тем украинские СМИ пишут, о том, что на Михайловской площади 19 января прошел марш антифашистов. Участники акции потребовали от властей «прекратить поддержку фашизма и расформировать добровольческий полк Азов». Помешать проведению антифашисткой акции попытались радикально настроенные молодые люди. Некоторые из них были в балаклавах.