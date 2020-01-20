Москва, , 00:52 — REGNUM Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».

«Развитие отечественных средств инженерного вооружения проводится с учётом поддержания паритета или обеспечения превосходства над зарубежными аналогами», — отметил Ставицкий, подчеркнув, что работа по созданию новых инженерных средств ведется непрерывно и по всем направлениям.

Так, активно идет работа по созданию робототехнического комплекса разминирования. Машина сможет проделывать проходы в противотанковых минных полях, а также выполнять сплошное разминирование местности.

Создаются новые средства для преодоления разрушений, препятствий. Так, разрабатывается новая версия мостоукладчика, в отличие от уже стоящих на вооружении российских войск моделей, новые модели моста имеют грузоподъемность до 60 т, что обеспечит переправу и танков Т-14 «Армата».

В 2019 году, по словам Ставицкого, «в рамках гособоронзаказа в войска поставлено более 133 тысяч комплектов инженерного имущества, 17 динамических тренажёров, свыше 500 единиц инженерной техники».