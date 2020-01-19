Душанбе, , 23:47 — REGNUM В Таджикистане после официальной публикации вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым, лицо, возглавляющее незарегистрированное или запрещенное законодательством страны общественное или религиозное объединение, должно будет выплатить штраф в размере 200 показателей для расчётов. Это в 4 раза больше, чем было ранее — 50 показателей.

При этом за участие в деятельности подобных организаций также предусматривается штраф в размере 100 показателей для расчётов. Для сравнения — ранее сумма штрафа составляла не более 7 показателей.

Наказание за финансирование деятельности незаконных общественных либо религиозных организаций правительство Таджикистана также решило ужесточить. Так, теперь максимальный штраф для физических лиц составляет 50 показателей для расчётов, для должностных лиц — 200 показателей, для юридических лиц — 1000 вместо 12, 50 показателей и 300 показателей соответственно.

Напомним, что с 1 января 2020 года размер одного показателя для расчётов вырос с 55 до 58 сомони или с 348,7 до 367,7 рублей.