Бишкек, , 23:46 — REGNUM Пограничники Казахстана установили на транзитном участке автодороги «Бишкек — Торугарт» спиралеобразной барьер, ограничивающий доступ гражданам Киргизии и других стран к двум приграничным казахстанским автозаправочным станциям, передают «Vesti.kg».

Как отмечают в пограничной службе Киргизии, при этом сам участок транзитной дороги остается открытым для проезда.

Также стало известно о том, что пограничники устанавливают перед въездом с территории Киргизии на пролегающую по территории Казахстана транзитную автотрассу дорожные знаки и щиты с информацией о правилах транзитного проезда по дороге «Бишкек — Торугарт».

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