Вена, , 23:42 — REGNUM Договоренности по разрешению конфликта в Ливии, принятые на конференции в Берлине, приветствуют в Австрии. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на странице в соцсети Twitter.

«Приветствую, что на конференции по Ливии в Берлине сегодня (19 января) удалось прийти к единству о перемирии и было вновь подтверждено соблюдение оружейного эмбарго ООН», — написал политик.

По его словам, в Ливии для политурегулирования необходимо срочное соблюдение перемирия.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января канцлер Германии Ангела Меркель сообщила журналистам, что в ходе работы международной конференции по Ливии в Берлине между участниками саммита была достигнута договоренность о том, чтобы не оказывать никакой дальнейшей военной поддержки двум конфликтующим ливийским сторонам.

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