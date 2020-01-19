Дамаск, , 23:38 — REGNUM Террористы предприняли попытку нападения на российскую военную базу в сирийском Хмеймиме с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом 19 января сообщает SANA.

По данным агентства, беспилотники были запущены з зоны деэскалации на севере САР. Также сообщается, что зенитные средства противовоздушной обороны в районе Латакии открыли огонь по воздушным целям.

Как сообщало ИА REGNUM, последний случай атаки беспилотников боевиков на российскую базу Хмеймим произошёл вечером 22 декабря. Дежурные средства ПВО базы обнаружили две воздушные цели, идущие к базе с юго-востока, и уничтожили их. Пострадавших нет, материальный ущерб авиабазе не нанесён.

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