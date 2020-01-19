Берлин, , 23:55 — REGNUM Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны. Об этом говорится в принятом 19 января итоговом документе международной конференции по Ливии в Берлине.

«Мы призываем к прекращению всех военных передвижений сторонами конфликта или в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи на всей территории Ливии с самого начала процесса прекращения огня», — цитирует заявление ТАСС.

В документе также сформулирован призыв к осуществлению мер, которые поспособствуют формированию доверительных отношений между ливийскими сторонами конфликта, например, обмен пленными.

Участники конференции призвали Совет Безопасности ООН «ввести соответствующие санкции в отношении нарушителей соглашений о прекращении огня».

Отдельным пунктом приписано соблюдение эмбарго ООН на ввоз оружия в Ливию, а также призыв к прекращению оказания помощи террористическим группировкам страны из вне.

«Мы обязуемся воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние дела Ливии и призываем все международные субъекты последовать нашему примеру», — говорится в документе.

Участники конференции акцентировали внимание в общем коммюнике на восстановлении монополии государства на законное применение силы, снижении уровня насилия, формировании механизма экономического восстановления Ливии, обеспечении безопасности нефтяных объектов. Реализацию данных направлений деятельности должно будет осуществить созданное единое правительство страны.

Представители стран-участниц отметили также главенствующую роль ООН в урегулировании и стабилизации ситуации в Ливии.

Как сообщало ИА REGNUM, В Берлине сегодня, 19 января, прошла Международная конференция по урегулированию ливийского конфликта, продолжающегося с 2011 года. На мероприятии присутствовали лидеры порядка 10 стран, а также участники противостояния.

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