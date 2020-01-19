Берлин, , 23:08 — REGNUM Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность прекращением экспорта нефти из портов Ливии.

«Мы весьма озабочены тем, что несколько портов, из которых экспортируется нефть, были закрыты и что на крупном месторождении была сегодня прекращена добыча», — сказал Гутерриш на международной конференции по Ливии в Берлине.

Он выразил надежду на восстановление в стране нормальной ситуации, но «первым условием должно быть прекращение огня».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 января, в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Ранее главы Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия в Ливии.