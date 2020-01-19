Берлин, , 23:06 — REGNUM В ходе работы международной конференции по Ливии в Берлине между участниками саммита была достигнута договоренность о том, чтобы не оказывать никакой дальнейшей военной поддержки двум конфликтующим ливийским сторонам. Об этом 19 января сообщила журналиста канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы услышали обязательства от всех участников переговоров, которые обязались не оказывать никакой дальнейшей поддержки конфликтующим сторонам», — цитирует политика РИА Новости.

Канцлер подчеркнула, что это касается поставок оружия в Ливию. По мнению Меркель, именно это условие является фундаментом для перемирия и соблюдения эмбарго ООН на ввоз оружия.

Лидер ФРГ также сообщила о достигнутой договоренности между председателем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и фельдмаршалом Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром по поводу последующих мер, которые необходимо реализовать. Так, было принято решение о создании военной комиссии «пять на пять», с предложением о формировании которой выступили генсек ООН Антониу Гутерреш и спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что по результатам достигнутых договоренностей в ходе международной конференции по Ливии в Берлине, будет создан комитет по контролю за исполнением решений саммита.

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