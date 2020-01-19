Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Диалог на международной конференции по Ливии в Берлине был «продуктивным». Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня состоялся продуктивный диалог в Берлине с моими иностранными коллегами, направленный на то, чтобы найти политическое решение в Ливии, — написал Помпео. — Мы поддерживаем ливийский народ в работе над построением безопасного будущего».

Напомним, 19 января госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter сообщил, что власти США призывают решить разногласия все стороны конфликта в Ливии.