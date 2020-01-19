Бейрут, 19 января 2020, 22:43 — REGNUM Протестующие в столице Ливана Бейруте применили против полицейских «коктейли Молотова», передают местные телеканалы.
Информации о пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Поводом к выступлению послужило решение правительства поднять налоги, необходимость данного решения была связана с тяжелой экономической ситуацией в стране.
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