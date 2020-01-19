Берлин, , 22:32 — REGNUM В Женеве в ближайшее время пройдет заседание военного комитета Ливии. Об этом заявил 19 января генсек ООН Антониу Гутерриш в Берлине по итогам международной конференции по Ливии.

По его словам, мероприятие, участие в котором примут пять ливийских сторон, пройдет благодаря конференции в Берлине.

«Мы в ближайшие несколько дней сможем провести заседание военного комитета в Женеве», — отметил Гутерриш на пресс-конференции.

Как передавало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии прошла в столице Германии 19 января.

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