Берлин, , 22:20 — REGNUM Участники берлинской конференции по Ливии согласились о необходимости внимательнее следить за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, заявила 19 января канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Все участники были конструктивны. Все согласились, что оружейное эмбарго нужно соблюдать, и что за этим нужно следить внимательнее, чем раньше», — сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 января, в Берлине с участием лидеров ряда иностранных государств стартовала международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии.

Ранее главы Правительства национального согласия Фаиз Сарадж и Ливийской национальной армией Халифа Хафтар согласились создать военную комиссию по надзору за соблюдением перемирия в Ливии.

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