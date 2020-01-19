Берлин, , 22:59 — REGNUM По результатам достигнутых договоренностей в ходе международной конференции по Ливии в Берлине будет создан комитет по контролю за исполнением решений саммита. Об этом 19 января сообщил журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Мы создадим комитет, который обеспечит реализацию сегодняшних решений», — приводит слова дипломата ТАСС.

Отмечается, что результаты прошедших в Берлине переговоров будут рассмотрены на саммите глав министерств иностранных дел Евросоюза в понедельник, 20 января.

Напомним, 19 января в столице Германии, городе Берлин прошла конференция, посвященная урегулированию конфликта в Ливии, продолжающегося с 2011 года. На мероприятии присутствовали лидеры порядка 10 стран, а также участники противостояния.

По данным СМИ, последняя версия итогового коммюнике международной конференции по Ливии включает в себя шести этапный процесс урегулирования ливийской ситуации: прекращение огня, выполнение оружейного эмбарго, политический процесс, реформа сектора безопасности, экономическая реформа и соблюдение норм гуманитарного права и прав человека.

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