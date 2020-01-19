Берлин, , 22:11 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии. Об этом 19 января говорится в обнародованном на сайте Госдепа сообщении.

«Помпео встретился сегодня в Берлине с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом, — говорится в сообщении. — … Госсекретарь (США) и министр иностранных дел (Германии) обязались и впредь решительно поддерживать суверенитет Ливии».

Отмечается, что представители двух стран обсудили продолжение международных усилий по «окончанию иностранного вмешательства в Ливии», «поддержке прочного перемирия» и «возвращению к политическому процессу».

Напомним, 19 января госсекретарь США Майк Помпео на странице в соцсети Twitter сообщил, что власти США призывают во время проведения международной конференции в столице Германии все стороны конфликта в Ливии решить разногласия.

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