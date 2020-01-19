Берлин, , 21:51 — REGNUM Международную конференцию по Ливии, стартовавшую 19 января в столице Германии, уже покинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой источники.

По данным источников, мероприятие также покинул госсекретарь США Майк Помпео.

О том, почему лидеры двух стран решили покинуть конференцию, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января в Берлине начала работу международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В мероприятии принимали участие лидеры противоборствующих сторон, а также главы ряда иностранных государств.

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